Путин предупредил Европу о последствиях отправки войск на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com/Attila Husejnow; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент России заявил, что размещение иностранных контингентов может привести к прямому конфликту.

«Мир через силу» — ключевая фраза недели. Она была выгравирована на сувенирной медали, которую американские переговорщики Уиткофф и Кушнер привезли в Россию. Доехала ли она до Кремля неизвестно, но в ресторане, где они обедали перед встречей с президентом, она была.

Вообще-то эта фраза принадлежит Рейгану, и он ее использовал в адрес Советского Союза, подразумевая, что прочный мир можно достичь только через военное и экономическое превосходство. Если задуматься, рейгановский подход актуален и сейчас: мир на Украине может наступить только через силу. Через силу России. Вы же заметили, что попытки «помочь нам» организовать переговоры становятся тем интенсивнее, чем активнее действует наша армия. А когда мы делаем жесты доброй воли, энтузиазм угасает.

После Москвы переговорщики побывали и в Киеве, впервые, кстати. Но впечатления от общения там слишком отчетливо читались на лице спецпосланника Уиткоффа на итоговой пресс-конференции. После его возвращения домой Трамп позвонил Путину и поделился впечатлениями. А Зеленскому не позвонил, хотя собирался, но пообещал встретиться. При случае. Американцам в Киеве откровенно мешали европейцы. Не хотели оставлять наедине Зеленского с американцами. В обсуждении участвовали советник Макрона Эммануэль Бонн, немец Гюнтер Зауттер, он возглавляет только что созданный совет по нацбезопасности, и британец Джонатан Пауэлл, пожалуй, самый любопытный из всех: он был переговорщиком с ирландцами в Белфасте, с повстанцами в Ливии, с боевиками в Сирии. Написал книгу «Разговор с террористами, как прекратить вооруженный конфликт». Тонкий английский юмор. Вот кого отправили общаться с нынешним киевским режимом.

Но сейчас не до смеха: эти джентльмены представляют сейчас страны, которые пытаются всеми правдами и неправдами под предлогом «миротворчества» и гарантий безопасности ввести свои контингенты на Украину. Это будет иметь катастрофические последствия, — прямо заявил российский президент.

«К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины, это означает войну с Россией. И я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходит», — сказал Владимир Путин.\

Итоги переговоров в Москве и Киеве — терра инкогнита. Официально никакой конкретики. Неофициально — в Киеве взвыли. Новые условия оказались хуже предыдущих. Опять же, без конкретики. Так, намеки. Но стороны договорились разговаривать дальше. Ну что ж, и то дело. Но поведение Зеленского после этого немного изменилось. Он стал более нервным. И не успели американцы уехать из Киева, как он сам рванул в поисках денег. Чтобы придать хоть какое-то внешнее приличие, нашли повод — похороны норвежского короля. С ним Зеленский виделся при жизни целый один раз. Вообще, это становится фишкой Зеленского. Умер римский папа — он тут как тут, клянчит. Умер американский сенатор — снова он. Костюм черный, можно не переодеваться. Теперь норвежский король. Кстати, вскоре после его похорон в Норвегии умерла и сестра короля. У Зеленского есть повод вернуться.

Зато благодаря этому вояжу мы смогли узнать размер эго Зеленского. И оно огромное. Размером с Чехию или Австрию. Почему? Это же чистая арифметика.

Стоило Зеленскому с женой прилететь в Норвегию, как западные СМИ поразила новость — их самолет едва не был сбит дроном. Сам премьер-министр Норвегии об этом заявил. Откуда он узнал? Так сам Зеленский ему и рассказал. Мол, перед взлетом в небе Молдовы появился русский дрон и почти попал по самолету. Правда, сенсация прожила недолго: отреагировали власти Молдовы и соседней Румынии. Которые рассказали, что дрон залетел с территории Украины, пересек небо Молдовы, сделал круг над Румынией, вернулся и рухнул… внимание! Примерно в 160 километрах от аэропорта Кишинева, где в это время стоял на земле пустой самолет Зеленского. Вот это и называется «почти сбили».

Так мы и высчитали, что эго Зеленского радиусом никак не меньше 160 километров. Это и есть размер Чехии или Австрии. Кому что ближе. И вот еще какой момент. Понятно, что этот «залетный» дрон сразу «окрестили» русским. Но вот нюанс: бывший президент Молдовы Игорь Додон обратил внимание, что за несколько дней до инцидента на границе был задержан украинец с беспилотником, начиненным взрывчаткой. Странно, не находите?

Манию величия, как и манию преследования, у Зеленского можно считать медицинским диагнозом. И, похоже, в Европе это стали замечать прежде всего простые европейцы. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Первый удар по киевским АЗС попал в объектив регистратора. Реактивный дрон на полной скорости влетает в опустевшую заправку. Ее среди прочего использовали и ВСУ. После уничтожены еще три. В списке целей наших «Гераней» впервые и один из киевских дата-центров. На его серверах хранили и обрабатывали данные разведки.

Заводы, логистика, хранилища топлива и боеприпасов. Вот двойная детонация после поражения одного из складов. Цели в Одессе, помимо «Гераней» и ракет, атакует уже и тактическая авиация. Сбивать самолеты просто нечем. Но кроме слов поддержки и обещаний Европа Киеву ничего дать не может. Морской экспорт остановлен. В прибрежных хранилищах плесневеют тонны зерна. Вывозить некуда и нечем: не спасают и резервные пути.

Вот съемка со спутника. Излучина Дуная встала в пробку из барж. Блокировка портов Одессы ежемесячно обходится Киеву в три миллиарда долларов.

«Украина банкрот. Украины как государства нет, все это понимают. Основная статья наполнения бюджета — это попрошайничество Зеленского», — прокомментировал народный депутат Украины V–VII созывов, член совета международного общественного движения другая Украина Владимир Олейник.



Главарь Киева жалуется на нехватку 27 миллиардов евро. ЕС обещает дать шесть и просит Зеленского умерить аппетиты. Кулуарными сплетнями делятся американские СМИ.

За авантюры Киева в прямом смысле расплачиваются рядовые европейцы. В год на поддержание Украины жители стран ЕС платят по 618 евро. Дороже всех конфликт обходится датчанам. На них приходится по две с половиной тысячи на человека. Всего же в украинской топке сгорело 237 миллиардов.

А ведь деньги для Киева партнеры и так собирают по крупицам. Нидерланды экономят на здравоохранении, Великобритания сокращает жилищные пособия. Раздувая военный пузырь, Европа сама рискует порвать щеки.

И это при том, что выделенные кредиты возвращаются в Старый свет в виде заказов на оружие. Но оседают только в нескольких компаниях и в карманах политиков. Volkswagen объявляет о сокращении еще 50 тысяч работников. А вот акции Rheinmetall с 2022 года увеличились в десять раз.

«80-90% суммы остаются в Европе. Идет европейским производителям, в первую очередь Германия, Великобритания», — рассказал политолог, бывший советник генерального секретаря ООН Игорь Никулин.

Пять тысяч беспилотников для ВСУ собирают в пригороде Мюнхена. Контракт на 300 миллионов евро. Заказы немецкой военной машины Rheinmetall и вовсе превышают 100 миллиардов.

По букве договора платить по счетам будет Киев, но только если получит российские репарации. Чего, конечно, не произойдет. И тогда бремя ложится на Европу. Забрать российские замороженные активы там не смогли — евро же комиссия запретила. Получается, что отдавать будут простые европейцы. Но следующее поколение.

«Денег взять неоткуда, но нужно их откуда-то пообещать. Все будет хорошо, а деньги мы возьмем потом из репараций. Это тоже, да, ничем не подкрепленные такие нарративы, но, тем не менее, они обязаны что-то говорить», — отметил директор лаборатории новых технологий экспертного института социальных расследований Александр Асафов.

О чем Киев говорить не хочет, так это о людях. Их не хватает так сильно, что готовы мобилизовать уже и женщин. Украина заказывает 150 тысяч женских военных курток. В призыве воевать теперь уже до последней украинки единодушна вся Европа.

«Европа не может обойтись без российского сжиженного газа. В частности, Франция его покупает и отказаться не может», — сказал специалист по военной разведке, экономист Фабис Рибер.

За наши нефть и газ с начала СВО Европа заплатила больше, чем передала Украине. Только за СПГ в этом году страны ЕС перевели России более семи миллиардов евро. И это без учета поставок через Индию и других партнеров. Украину же питают надеждами. Дают только в долг, и суммы постепенно уменьшаются. Исправно, каждый день, туда летит только Дань из России. Это название нашей новой ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.