«Ко мне приходит пятое поколение»: Розенбаум о том, почему его песни «про всех»

Розенбаум: я никогда не думал о том, как заходить к поколениям, я просто писал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

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Артист отметил юбилей и рассказал о секретах долголетия своих хитов.

Советский и российский музыкант, композитор и автор-исполнитель, народный артист России Александр Розенбаум рассказал, как ему удалось оставаться востребованным у нескольких поколений слушателей. Своим мнением он поделился в новом выпуске подкаста «Неформат», ведущими которого стали Антон Лаврентьев, Карина Кросс и Валя Карнавал.

Ведущие признались в любви к творчеству гостя, а Карина Кросс поделилась историей о своем дедушке, большом поклоннике Розенбаума. Он не уважал эстраду, а большинство певцов называл «клоунами» и только Александра Яковлевича — «человечищем».

По словам Розенбаума, он не метил в конкретную аудиторию, а лишь творил ради своего слушателя — кем бы он ни был.

«Я никогда не думал о том, как заходить к поколениям. Вообще не думал об этом. Я просто писал. Я писал, старался всегда писать русским языком, плюс-минус хорошим, хотя я не бард и никогда, в общем, по-серьезному-то бардом и не был», — признался артист.

Розенбаум напомнил, что музыкальное образование начал получать с пяти лет — сначала скрипка, затем рояль, позже увлекся рок-н-роллом. Писать песни он начал в 18–19 лет, будучи студентом медицинского института. При этом артист подчеркнул, что пришел не из «костровой» бардовской традиции, а из другой истории — его вдохновляла группа The Beatles и стихи Владимира Высоцкого.

«Ко мне приходит сегодня пятое поколение. То есть меня слушало в полный рост поколение родителей моих, мое поколение, мои дети, плюс-минус 50, мои внуки старшие, плюс-минус 25, и сегодня они тащат своих детей. И все говорят: „А почему про меня?“. „Глухари“ про меня, „Утиная охота“ про меня, „Гоп-стоп“ про меня. Я говорю, это не про вас, ребята, это просто про людей», — заключил музыкант.

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