ДТП под Архангельском унесло 13 жизней: следствие проверяет перевозчика

Фото, видео: VK.com/УМВД России по Архангельскoй oбласти/mvdarh; 5-tv.ru

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Проверка затронет организацию перевозок и техническое состояние транспорта.

Одним из самых резонансных происшествий недели стала автокатастрофа в Архангельской области. Рейсовый микроавтобус накануне выехал при обгоне на встречную полосу и столкнулся с лесовозом — лоб в лоб. Погибли 13 человек, в том числе трое детей. Двое из них были братом и сестрой. В Архангельской области сегодня день траура.

Предварительная версия следствия — виной всему ошибка водителя маршрутки. Впрочем, с него уже не спросишь, он также погиб. Так что основные следственные действия направлены на компанию-перевозчика. Там даже по первым признакам все нечисто. Ее директор, местный депутат по совместительству, уже около года как под следствием. Потому что выдавал разрешения мелким частникам работать под своей вывеской большой компании. При этом пассажиры неоднократно жаловались на автопарк и водителей, но управы на монополиста перевозок долго не находилось. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин передает из Архангельской области.

Спустя почти сутки на месте крупной аварии продолжают работу специальные службы. 1180-й километр трассы М8 «Холмогоры». Именно здесь произошло столкновение: водитель «Газели» с 19 пассажирами в салоне попытался обогнать легковушку впереди и, к сожалению, на встречной полосе оказался лесовоз.

Оба водителя проезжали по этой дороге десятки, если не сотни раз. Оба местные, знают эту дорогу — местами извилистую, а потому требующую строгого соблюдения скоростного режима.

«Обычный очередной рейс», — рассказала знакомая водителя лесовоза Ольга.

Это было лобовое столкновение. От «Газели» осталась ровно половина, остальное — искореженная груда металла с вырванными сиденьями.

По последним данным Минздрава, погибли 13 человек. Четверо из них — дети. В больницах врачи продолжают бороться за жизнь выживших. У большинства состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

«Мальчик поступил в 21:40 с черепно-мозговой травмой. Ребенок будет дополнительно проконсультирован по телемедицине с Республиканской детской клинической больницей, но госпитализирован под наблюдением в отделении реанимации», — сообщил заместитель главного врача по хирургической работе Архангельской областной детской клинической больницы имени П. Г. Выжлецова, детский хирург Николай Марков.

Маршрут «Северодвинск — Березник» пользовался популярностью. Большинство пассажиров ездили здесь каждую неделю — из поселка в город и обратно. Конечно, знали водителя, при этом часто были недовольны манерой езды.

«Люди жаловались на него, что он очень быстро гонял. Делали ему замечание, он сказал: «Не нравится — вылетите из двери», — рассказала пассажир маршрута Елена Джерелейко.

У Елены в этой маршрутке погибла родственница. Дочь ее сестры поступила в колледж и впервые с начала сентября собралась в гости к родителям.

К самой фирме, которой принадлежала маршрутка, также есть вопросы у правоохранительных органов. Руководитель компании, он же бывший местный депутат, уже является фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством.

По версии следствия, Николай Малинников брал деньги за выдачу маршрутных карт перевозчикам. Арестанта мы застали дома.

Как стало известно, журналистам, официально сейчас бизнес переоформлен на бывшего заместителя Малинникова. А сотрудники компании уверяют, что всем руководит жена подозреваемого. Она уже успела поставить вместо себя в дверях адвоката.

«Я адвокат Натальи Николаевны, она комментариев никаких давать не будет. Она не директор, она обычный работник этого предприятия», — сказала адвокат.

ООО «МалАвто» работает с 2006 года. Постоянные пассажиры рассказали нам, что здесь заставляли шоферов самостоятельно ремонтировать машины после целого дня за рулем. Маршрутки были убитые, так что это была регулярная практика.

Водители на автовокзале, которые, конечно, знают одну из крупнейших фирм в регионе, уверены, что причиной ошибки могли быть усталость или самоуверенность.

Также есть вопросы к самой дороге. Трасса действительно коварная, извилистая. Есть выбоины, которые так сразу и не увидишь. Поэтому прокуратура сейчас проверяет в том числе и дорожное покрытие.

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