Новая глава агента 007: сценарист раскрыл первые подробности будущего фильма

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Первый вариант истории уже готов, однако детали сюжета пока держатся в секрете.

Поклонники легендарного агента 007 замерли в ожидании подробностей о продолжении франшизы. Создатели проекта наконец перешли от слов к делу, подготовив текстовую базу для будущих съемок. Первая версия сценария для 26-го фильма о приключениях Джеймса Бонда официально завершена. Об этом сообщает Variety.

Автором текста выступил Стивен Найт, получивший широкую известность благодаря работе над культовым сериалом «Острые козырьки». В своем интервью сценарист признался, что работа над таким масштабным проектом стала для него чем-то большим, чем просто исполнение мечты всей жизни. Найт подчеркнул, что процесс создания истории о знаменитом шпионе вызывает у него чувство глубокой ответственности, сопоставимое с выполнением важного государственного долга.

«Мне невероятно нравится это писать. Это честь — когда об этом просят. И я верю, что получится очень здорово», — поделился своими впечатлениями Найт.

Несмотря на готовность первого черновика, многие ключевые детали производства все еще держатся в строгом секрете. В частности, Стивен Найт отметил, что при написании сценария он опирался не только на классический образ агента британской разведки, но и на характеристики актера, который уже утвержден на главную роль. Однако продюсеры до сих пор не раскрыли имя преемника Дэниела Крейга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Дени Вильнев и директор по кастингу Нина Голд подобрали актеров, которые примут участие в кинопробах на роль агента 007 Джеймса Бонда в начале сентября этого года.

Шорт-лист состоит из шести малоизвестных актеров. При этом основным фаворитом считается Джек Бартон, запомнившийся ролью в картине «Бедные-несчастные». В списке также числятся Джек Лоуден, Каллум Тернер, Джейкоб Элорди, Пол Мескал и Харрис Дикинсон.

Однако студия Amazon MGM не подтвердила перечень кандидатов на роль агента 007. В компании подчеркнули, что поиски нового Джеймса Бонда еще не завершены, все имена претендентов будут раскрыты позже.

До этого продюсер Эми Паскаль говорила, что имя актера, который сыграет Бонда, могут объявить до конца года. Итоговое решение примут она, Вильнев, Голд, сценарист Стивен Найт и основатель кинокомпании Henday Films Дэвид Хейман. Съемки картины начнутся после завершения работы Вильнева над лентой «Дюна: Часть третья».

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