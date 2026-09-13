Детский дом Дональда Трампа в Нью-Йорке продали почти за 2 миллиона долларов

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

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Здание несколько месяцев находилось на рынке, а его стоимость неоднократно пересматривали.

Бывшее жилье экс-президента США Дональда Трампа в нью-йоркском районе Джамейка-Эстейтс сменило владельца после масштабного обновления. Об этом сообщает New York Post.

Сделка по продаже исторического особняка в стиле Тюдоров была официально закрыта, при этом итоговая цена составила почти два миллиона долларов. Продавец, девелопер Томми Лин, приобрел эту недвижимость в прошлом году в крайне запущенном состоянии всего за 835 тысяч долларов. На протяжении восьми месяцев в здании проводился капитальный ремонт, на который было затрачено более полумиллиона долларов.

Специалист по недвижимости Джо Чжу из RE/MAX Edge подтвердил, что связь дома с фигурой президента стала ключевым фактором для покупателей.

«Было довольно много людей, заинтересованных в объекте именно потому, что это бывший дом Трампа», — подчеркнул Чжу, отметив, что некоторые клиенты видели в покупке особую историческую ценность.

Дом площадью около 288 квадратных метров (3100 квадратных футов) имеет богатую историю: его построил отец будущего политика, Фред Трамп, в 1940 году. Дональд Трамп провел здесь первые четыре года своей жизни, прежде чем семья перебралась в более просторное поместье неподалеку. До недавней реновации здание находилось в плачевном состоянии — после прорыва трубы там образовалась плесень, а внутри поселилась колония бродячих кошек. Теперь же в особняке обустроены пять спален, четыре ванные комнаты, современная кухня и полы «елочкой».

Примечательно, что в 2017 году, на фоне инаугурации Трампа, дом продали за 2,14 миллиона долларов, после чего его даже сдавали туристам через сервис Airbnb. Несмотря на недавнее снижение цены с первоначальных 2,3 миллиона долларов, нынешняя продажа принесла владельцу солидную прибыль.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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