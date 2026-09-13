Спустя десятилетия в кино Джон Малкович получил одну из главных наград Венеции

Фото: www.globallookpress.com/Manuele Mangiarotti

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер удостоен награды за роль в фильме «Дикая лошадь» режиссера Мартина Макдоны.

Американский актер Джон Малкович получил Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на 83-м Венецианском кинофестивале. Победителей старейшего в мире киносмотра, где участвовал 21 фильм, назвало международное жюри во главе с актрисой, режиссером и продюсером Мэгги Джилленхол.

Малкович сыграл в фильме «Дикая лошадь» ирландского режиссера и драматурга Мартина Макдоны. Это черная комедия с элементами драмы о двух агентах Центрального разведывательного управления (ЦРУ), чье «отпускное» задание на острове Пасхи оборачивается размышлением о смерти, вине и дружбе.

Высшую награду фестиваля, «Золотого льва» за лучший фильм удостоена послевоенная драма «Неизвестная женщина» датского режиссера с египетскими корнями Май эль-Туки — история о запретной любви. Кубок Вольпи за лучшую женскую роль получила датчанка Матильда Арсель за работу в этой картине.

Гран-при жюри и «Серебряного льва» присудили фильму «Возможная любовь» (Possible Love, 2026) корейского режиссера Ли Чхан Дона — это картина о двух семьях, чьи судьбы неожиданно переплетаются. Второго «Серебряного льва» за режиссуру получил Илья Хржановский* за фильм «Дау».

Специальный приз жюри достался единственной документальной ленте в основном конкурсе — работе израильских режиссеров Юваля Абрахама и Рэйчел Шор NAZA, в которой собраны анонимные интервью военных, рассказывающих о том, как гражданские жертвы закладываются в операции армии Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

В категории «Лучший дебют» победил «Дом Ветра» Огюста Бернара Куэмо Янху. Приз «Золотая Озелла» за лучший сценарий получили Стефан Бризе, Корали Амедео и Оливье Горсу — отметили их работу над лентой «Хороший маленький солдат».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брендан Фрейзер вновь сыграет Рика О’Коннела в продолжении «Мумии». Съемки стартовали 7 сентября 2026 года, к проекту также вернется Рэйчел Вайс в роли Эвелин.

О начале производства актер рассказал на фестивале американского кино в Довиле. Он отметил, что давно ждал возможности вернуться к образу, принесшему ему мировую известность. Фрейзер не раз признавался, что хотел бы снова сняться во франшизе спустя два десятилетия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.