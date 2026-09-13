Умер продюсер оскароносного фильма «Последний император» Джереми Томас

Фото: www.globallookpress.com/Andrea Staccioli

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Продюсер был удостоен главной кинопремии мира за работу над картиной Бернардо Бертолуччи.

Британский продюсер Джереми Томас, работавший над «Последним императором», «Сексуальной тварью» и «Высоткой», умер в 77 лет. Об этом сообщает The Guardian. Представитель продюсера уточнил, что он скончался накануне в загородном доме в Оксфордшире в окружении семьи и близких.

«Томас был одним из самых значительных продюсеров мирового кинематографа. Список гигантов, которых он курировал, поощрял, бескорыстно поддерживал и в которых верил, часто тогда, когда другие не стали бы рисковать, — дань его вере в кино как в искусство превыше всего остального», — сказал продюсер и бывший председатель Европейской киноакадемии Майк Дауни.

Томас родился в 1949 году в семье режиссера Ральфа Томаса. Он начинал ассистентом редактора, а в 1976-м впервые выступил продюсером фильма «Бешеный пес Морган» (1976). Он выстроил творческие отношения с режиссерами Николасом Роугом, Дэвидом Кроненбергом и Бернардо Бертолуччи, работал над картинами «Вопль» (1978), «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» (1983), «Под покровом небес» (1990), «Маленький Будда» (1993), «Обед нагишом» (1991) и «Мечтатели» (2003).

Первым триумфомТомаса стал «Последний император» (1987) — фильм получил девять «Оскаров», включая награду за лучший фильм. Позже продюсер возглавлял Британский институт кинематографии и получил BAFTA за выдающийся вклад в британское кино.

Именно он предложил Кроненбергу экранизировать роман Дж. Г. Балларда «Автокатастрофа» (1996), картина вызвала скандал на Каннском фестивале (президент жюри Фрэнсис Форд Коппола был в ярости) и попытки запретить показ в Великобритании. После этого Томас брался за еще более рискованные проекты: «Сексуальная тварь» (2000) Джонатана Глейзера, «Молодой Адам» (2003) Дэвида Маккензи, «Страна приливов» (2005) Терри Гиллиама, «Опасный метод» (2011). Позже вышли «Выживут только любовники» (2013) Джима Джармуша, «Высотка» (2015) Бена Уитли, «Сказка сказок» (2015) и «Догмэн» (2018) Маттео Гарроне.

В 2019 году Томас стал героем документального фильма Марка Казинса, который сопровождал его в поездке на Каннский кинофестиваль. Томас также сам снял картину «Все маленькие животные» (1998) с Кристианом Бейлом и Джоном Хертом в главных ролях. В 2025 году на экраны вышла психологическая драма «На цепи», а премьера его последней работы — «Плохой лейтенант: Токио» Такаси Миике — состоится на кинофестивале в Торонто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.