В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на саммите G2

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wang Tiancong; 5-tv.ru

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Российская сторона отвергла такой формат переговоров, предложив другую площадку для диалога.

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в Майами не состоится. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос агентства AFP.

«Это невозможно», — приводит его слова телеканал France 24.

При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона готова провести встречу с Зеленским в Москве.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что предложение посетить российскую столицу «этому персонажу было направлено» и является «огромным жестом доброй воли».

3 сентября 2025 года Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что никогда не отказывался от встречи, поэтому «если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву», переговоры состоятся.

24 февраля 2022 года РФ начала специальную военную операцию на Украине в ответ на просьбу глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о защите от «агрессии» со стороны Киева.

По словам президента Владимира Путина, цель спецоперации — «демилитаризация» и «денацификация» Украины и ее нейтральный статус, а также защита людей от «издевательств и геноцида» киевского режима.

Москва также заявила об угрозе своей безопасности и нарушении международных договоренностей после того, как НАТО отказалось предоставить гарантии о невступлении Украины в альянс в конце 2021 года.

Саммит G20 пройдет в Майами 14–15 декабря. Москва примет в нем участие на высоком уровне.

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