Прилетит из Таиланда? Вирусолог оценил риск появления нового варианта COVID-19 в России

Ризванов: новый вариант SARS-CoV-2 может попасть в Россию в ближайшие дни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Большой поток путешественников может привести к отдельным случаям заражения в стране.

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженный у российских туристов в Таиланде, может в ближайшее время распространиться в России. Об этом сообщил Альберт Ризванов, руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета, в интервью «Известиям».

Ранее сообщалось, что на Пхукете пять российских туристов заразились COVID-19. Власти Таиланда, однако, опровергли информацию о массовом распространении инфекции с серьезными симптомами.

«Отдельные завозные случаи могут появляться буквально в течение дней или недель. Однако завоз вируса еще не означает новую крупную волну — все будет зависеть от того, насколько этот вариант способен конкурировать с уже циркулирующими в РФ линиями и преодолевать иммунную защиту населения», — сказал специалист.

По словам Ризванова, эпидемия в Таиланде вызвана распространением новых штаммов «омикрона», которые отличаются высокой заразностью и способностью частично преодолевать иммунную защиту. Однако пока нет информации о том, что болезнь стала протекать тяжелее или приводить к большему числу смертей.

За первые восемь месяцев 2026 года в Таиланде зафиксировали почти 100 тысяч случаев COVID-19. В России медики готовятся к увеличению числа заболевших в предстоящий сезон.

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