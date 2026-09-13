В РАН раскрыли детали скромного погребения Дмитрия Донского

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Среди погребальных предметов обнаружили лишь простую рубаху и текстильный покров.

Великий князь Дмитрий Донской был погребен в простой рубахе, а его тело было завернуто в ткань. Об этом сообщил врио директора Института археологии РАН и вице-президент РАН Николай Макаров.

«Мы видим, что в этом погребении нет парадной одежды, которая символизировала власть великого князя. Это скромная одежда: рубаха и какой-то текстиль, в который было завернуто тело. Это не парадная княжеская одежда», — сказал Макаров «РИА Новости».

Ученый отметил, что данный метод погребения соответствовал христианским обычаям той эпохи, отличавшимся скромностью и строгостью. Тем не менее, высокий статус Дмитрия Донского подчеркивался местом его захоронения, белокаменным саркофагом и дорогой тканью, использованной для погребального покрова.

Ранее в Санкт-Петербурге прошел крестный ход с частицей мощей святого благоверного князя Донского. Шествие началось после Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе и завершилось на площади Александра Невского.

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