Фестиваль Росгвардии собрал более 25 тысяч человек в «Лужниках»

Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Гости мероприятия смогли увидеть выступления сотрудников ведомства, технику и даже поучаствовать в мастер-классах.

Военно-спортивный фестиваль Росгвардии состоялся в московском комплексе «Лужники» с участием более 25 тысяч человек. Мероприятие приурочили к 10-летию образования Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гостей от имени директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова поприветствовал заместитель директора службы Владислав Ершов. Он отметил, что за историей ведомства стоят два столетия службы Отечеству.

«За этими цифрами стоят два столетия безупречной службы Отечеству. Это целая эпоха. В начале XIX века император Александр I подписал указ о создании внутренней стражи. Наши предшественники стояли на охране спокойствия империи, встречали врага на Бородинском поле, несли тяжелую службу на Кавказе и в Туркестане», — заявил Ершов.

Замглавы Росгвардии подчеркнул, что за десять лет существования ведомство продемонстрировало эффективность при выполнении задач по обеспечению безопасности страны. По его словам, сотрудники службы занимаются охраной общественного порядка, противодействием терроризму и экстремизму, а также выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

В рамках фестиваля прошли военно-спортивный парад, выступления подразделений Росгвардии, соревнования и мастер-классы. В мероприятиях участвовали сотрудники ведомства, участники СВО, олимпийские чемпионы, ветераны войск правопорядка и представители молодежных организаций.

На территории «Лужников» также работали выставочные и интерактивные площадки. Посетителям показали технику и вооружение Росгвардии, беспилотные системы и средства тактической медицины. Гости фестиваля смогли принять участие в занятиях по самбо, боксу, дзюдо, стрельбе из лука и шахматам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин отметил вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом, экстремизмом и преступностью. Глава государства заявил, что за десять лет работы ведомства более 380 тысяч сотрудников получили государственные награды.

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