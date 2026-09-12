Умер заслуженный артист России Сергей Бельский

Фото: VK.com/Академический театр им. Л.Н. Толстого | Липецк/teatrtolstogo

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Коллеги и поклонники смогут проводить актера в последний путь 14 сентября.

Заслуженный артист России Сергей Бельский ушел из жизни на 68-м году. Об этом сообщила пресс-служба Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что ушел из жизни заслуженный артист России, актер Липецкого академического театра драмы им. Л. Н. Толстого Сергей Аркадьевич Бельский. Никогда еще открытие сезона не было для нас таким трагичным», — говорится в сообщении.

Прощание с актером и гражданская панихида состоятся 14 сентября на большой сцене театра с 11:00 до 12:30.

Сергей Бельский получил образование в Алма-Атинском государственном театрально-художественном институте по специальности «актер драматического театра и кино». Свою карьеру он начал в Государственном русском театре для детей и юношества, расположенном в Алма-Ате.

В 1994 году артист переехал в Елец Липецкой области, где работал в Елецком драматическом театре «Бенефис». С 2004 года Бельский входил в труппу Липецкого государственного академического театра драмы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер после того, как ему стало плохо во время спектакля в петербургском театре «Комедианты». Актер потерял сознание на сцене, его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Спириденков был известен по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей» и других проектах.

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