«Спартак» установил рекорд КХЛ по скорости трех заброшенных шайб

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Предыдущее достижение принадлежало нижегородскому «Торпедо».

Хоккеисты «Спартака» забросили три самые быстрые шайбы в истории Континентальной хоккейной лиги во время встречи с череповецкой «Северсталью». Об этом сообщила пресс-служба КХЛ в своем Telegram-канале.

За стартовые две минуты игры отличились нападающие красно-белых Александр Беляев, Даниил Гутик и Никита Холодилин. Благодаря этому команда обновила достижение, ранее принадлежавшее нижегородскому «Торпедо».

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2014 года. Тогда хоккеисты «Торпедо» смогли забросить три шайбы в ворота московского «Витязя» почти за первые три минуты матча.

Ранее 5-tv.ru писал о скандале в КХЛ, связанным с решением организации лишить аккредитации целый ряд известных журналистов. В числе них спецкор газеты «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко. При этом, по мнению той же лиги именно он был признан лучшим журналистом по итогам двух сезонов.

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