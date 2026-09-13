Марсианские ледники оказались похожи на мерзлоту Якутии

Фото: 5-tv.ru

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Выяснилось, что на Красной планете даже можно утолить жажду.

На Марсе есть районы с замерзшей водой, похожие на вечную мерзлоту в Якутии. Об этом на фестивале «Техноарт» в Новосибирске рассказал астроном Владимир Сурдин.

По его словам, около 40% грунта в таких местах составляет водяной лед, а еще примерно половина — минеральные вещества.

«У нас в Якутии такие вот области вечной мерзлоты есть, но они, как видите, есть и на Марсе. И там прям накопал себе лопатой (льда. — Прим. ред.), нагрел и, пожалуйста, водичка. Она грязная, конечно, будет, но если профильтровать, перегнать, то будет нормальная чистая вода», — отметил Сурдин.

Сохраняться в замерзшем виде воде помогает низкая температура. Среднегодовая температура на Марсе составляет около минус 60 градусов.

Сурдин также рассказал, что около 3,5 миллиарда лет назад на планете были океан и реки. Позже примерно половина воды испарилась в космос, а остальная ушла под поверхность и замерзла.

По словам астронома, ученым удается получать хорошие снимки Марса с орбиты. Это связано с тем, что атмосфера планеты разрежена и почти не мешает наблюдениям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за Нептуном обнаружили 27 неизвестных объектов. Ученые считают, что эти небольшие ледяные тела почти не изменились за миллиарды лет и могут помочь узнать о процессах, которые происходили при зарождении Солнечной системы.

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