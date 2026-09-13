Москвич получил полтора года колонии за бросок бутылки из окна отеля

Гость в московском отеле получил срок за хулиганство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Мужчина возместил ущерб, однако избежать наказания не смог.

В одном из столичных отелей мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил импровизированную игру с пустыми бутылками, бросая их с подоконника.

Одна из бутылок попала в голову девушке, которая находилась на ресторанной веранде неподалеку. Согласно материалам суда, пострадавшая получила легкие травмы, ей также наложили швы.

Позже нарушителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд учел раскаяние мужчины и возмещение им причиненного ущерба, однако назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

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