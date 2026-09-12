Откровенные фото Юры Борисова с вечеринки Сальмы Хайек оказались в сети

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Снимки с закрытого торжества появились после юбилея знаменитой актрисы.

Лауреат премии Оскар прошлого года Юра Борисов на юбилее Сальмы Хайек танцевал с падчерицей именинницы.

История умалчивает о том, когда именно зародилась дружба между Сальмой и Юрой. Однако доподлинно известно, что общий язык он сумел найти с Матильдой Пино — падчерицей Хайек. Девушка является дочерью Франсуа-Анри Пино, супруга Сальмы и главы империи Gucci, Balenciaga и Saint Laurent.

Наследница миллиардера ведет уединенный образ жизни и лишь изредка блистает на публике, но каждое ее появление на модных показах неизменно приковывает всеобщее внимание. На фото с Борисовым у девушки дерзкий и откровенный образ.

Фото: Instagram*/mathildepinault

Впрочем, Анне Шевчук, супруге Борисова, вряд ли стоит тревожиться: его репутация безукоризненна, и он никогда не был замешан в скандалах.

В голливудских кругах актер, вероятно, давно уже чувствует себя своим: его работа в «Аноре» восхитила не только зрителей, но и многих коллег.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юра Борисов предстал в роли Ильи Суцкевера на первом кадре фильма про нейросеть OpenAI.

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