Зима без снега? Синоптик озвучил аномальный погодный прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Отклонение от климатической нормы ожидается почти на всей территории России.

Большая часть России может столкнуться с аномально теплой и влажной зимой под влиянием климатического явления Эль-Ниньо. Такой прогноз в интервью РИА Новости озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, наиболее заметное отклонение от климатической нормы прогнозируется почти на всей территории страны, за исключением Арктической зоны, севера Сибири, Чукотки и районов у Берингова и Чукотского морей.

«Большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать трех-четырех градусов», — заявил Тишковец.

Он отметил, что пик потепления в центральных и южных регионах России, вероятно, придется на февраль. Вместе с повышением температуры ожидается увеличение количества осадков: в январе их объем может превысить норму на 30–40%.

Причиной такого сценария специалист назвал Эль-Ниньо — природное климатическое явление, связанное с повышением температуры воды в центральной и восточной части экваториального Тихого океана. По словам Тишковца, оно может повлиять не только на зимний период, но и на последующие сезоны года.

При этом синоптик подчеркнул, что вся зима не будет проходить в условиях постоянного тепла и слякоти. По его словам, периоды сильных снегопадов могут сменяться оттепелями, что способно привести к образованию туманов, ухудшению видимости и перебоям в работе транспорта.

Кроме того, метеоролог предупредил о возможности снежных бурь из-за активного поступления атлантического тепла и выхода южных циклонов.

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