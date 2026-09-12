Дмитриев назвал Трампа недостающим участником саммита БРИКС

Фото: Reuters/Evan Vucci

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К заявлению в социальной сети политик прикрепил эмоциональное фото.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что на саммите БРИКС в Нью-Дели лидерам стран объединения не хватает только одного участника — американского президента Дональда Трампа.

«Лидерам не хватает только их друга, президента Трампа, для полного состава», — написал Дмитриев в соцсети X.

К публикации политик прикрепил фото с саммита. На ней премьер-министр Индии Нарендра Моди улыбается и держит за руки российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Фото: X/Kirill Dmitriev

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитриев рассказал о вариантах проведения бизнес-форума Россия — США — Германия. Бизнес-форум с участием таких стран как Россия, США и Германия планируется провести в 2027 году.

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