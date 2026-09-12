Актер «Тайн следствия» Геннадий Спириденков умер после падения на сцене

Фото: Кадр из х/ф «Агент особого назначения-4», реж.: Андрей Элинсон, 2012г.

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Артист потерял сознание во время спектакля в Петербурге.

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер после падения во время спектакля в петербургском театре «Комедианты». Об этом сообщили на портал «Кино-театр.ру».

По словам источника, актеру стало плохо прямо во время спектакля, после чего он упал на сцене. Прибывшая бригада скорой помощи доставила Спириденкова в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Геннадий Спириденков родился 10 апреля 1956 года. В 1981 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1980-х годах актер служил в Ленинградском ТЮЗе, а с 1993 года выступал в Петербургском театре миниатюр.

За театральную и кинематографическую карьеру Спириденков сыграл более чем в 50 проектах. Зрителям он запомнился по ролям в популярных российских сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».

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