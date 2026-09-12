Иран получил разведданные Китая перед ударом по базе США в Иордании

Фото: Zuma/ТАСС

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Жертвами атаки стали трое американских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Перед ракетной атакой на американскую авиабазу «Муваффак-Салти» Иран получил спутниковые снимки высокого разрешения, которые, как утверждается, были предоставлены китайскими структурами. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Авиабаза США находится в Иордании. Удар баллистическими ракетами пришелся по спортзалу и ангару, где находились спавшие солдаты. В результате погибли трое военнослужащих, еще четверо получили ранения.

WSJ утверждает, что до атаки Белый дом предупреждал Пекин о предоставлении Ирану спутниковых снимков некими компаниями из КНР. Названия организаций не раскрываются. В мае этого года США ввели санкции против китайских компаний MizarVision, Earth Eye и Chang Guang.

Официальный Пекин отверг обвинения, а представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан назвал утверждения «злонамеренными». Также он заявил, что сотрудничество Китая с Ираном соответствует международному праву.

При этом газета сообщает, что произошедшее может ухудшить отношения США и Китая накануне запланированных на конец сентября переговоров американского президента Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате иранского удара по авиабазе Муваффак-Салти повреждения получили около восьми американских истребителей F-15 и один штурмовик A-10.

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