«Как будто моложе стал»: премьер Эфиопии об изменениях во внешности Лаврова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Неожиданное замечание прозвучало во время его встречи с Путиным.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в шутку отметил, что глава МИД России Сергей Лавров стал выглядеть моложе. Об этом сообщают РИА Новости.

«Недавно министр иностранных дел, господин Лавров, приезжал в Эфиопию. Мы виделись с ним уже давно, в 2019 году. А в этот раз он приехал, он выглядит как будто моложе», — пошутил эфиопский премьер на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча российского лидера с Абийем Ахмедом состоялась в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели. Путин отметил важность развития отношений России с африканскими государствами и отдельно остановился на участии Эфиопии в мероприятиях формата «Россия — Африка».

Президент также сообщил о росте торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. По итогам 2025 года товарооборот России и Эфиопии увеличился более чем в три раза и продолжает расти.

Отдельно Путин отметил роль Эфиопии в работе БРИКС. Страна стала полноправным членом объединения 1 января 2024 года и с этого момента активно участвует в его деятельности.

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