Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Событие проходит в течение трех дней на ВДНХ.

В Москве стартовал IV Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Событие пройдет в Центре ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ и продлится три дня.

Люди с ограниченными возможностями здоровья будут соревноваться в разных дисциплинах. При этом применяются современные ассистивные технологии.

Всего было подано 560 заявок на участие, география конкурса обширна — 67 регионов России и две зарубежных страны, Турция и Таджикистан.

«Основная задача этого события — продемонстрировать, что разработки отечественных компаний в области ассистивных технологий не только успешно конкурируют с зарубежными аналогами, но и по многим параметрам превосходят их», — поделился генеральный директор АНО «Развитие человеческого капитала» Никита Шнырев.

По словам организаторов, чемпионат разделен на три блока, каждому из которых посвящен отдельный день чемпионата. Первый подразумевает собой соревнования по семи дисциплинам для пользователей протезов. В рамках второго проходит выставка «Витрина технологий». Третий блок чемпионата отдан под деловую программу.

Уточняется, что в течение всего события участников и гостей ждут десятки выступлений, в числе которых — выступление мотивационного спикера и параспортсмена Рустама Набиева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.