Молодежь со всего мира заложила Аллею культурного кода в Екатеринбурге

Фото, видео: Донат Сорокин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новое пространство появилось у главного корпуса Уральского федерального университета.

Участники Международного фестиваля молодежи (МФМ) заложили Аллею культурного кода у главного корпуса Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге. В рамках акции представители разных стран высадили 50 деревьев и кустарников.

Церемонию организовал Фонд «Живое наследие» в рамках медиапроекта «Говорит Екатеринбург», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Дерево — один из самых понятных символов во всех культурах мира. У него есть корни — память и традиция. Есть ствол — настоящее. И есть крона — будущее. Мне кажется, это очень точная метафора международного молодежного фестиваля: разные корни — общее пространство будущего», — заявил председатель Фонда «Живое наследие» Константин Майор.

Участники фестиваля рассказали 5-tv.ru, что рассчитывают использовать новую площадку для общения, обмена опытом и совместных проектов.

Представительница Белоруссии Полина отметила, что для нее участие в мероприятии стало возможностью практиковать английский язык и познакомиться с молодыми людьми из разных стран.

«Желание попрактиковать свой английский наконец-то уже и с носителями, и просто с иностранцами. Конечно же, (хочется. — Прим. ред.) встретить много новых классных мотивированных людей и, возможно, приобрести какие-то цели на будущее», — поделилась она.

Гостья из Бразилии София Фасос, занимающаяся исследованиями в сфере здравоохранения, рассказала, что хочет обсудить с другими участниками особенности медицинских систем разных стран.

«Я определенно очень воодушевлена возможностью поговорить о культурных различиях и узнать больше о новых культурах. Я занимаюсь исследованиями, у меня исследовательский опыт в области медицинских наук. Поэтому я хочу обсудить, как устроена медицина в разных странах, и лучше понять, как люди относятся к медицине», — отметила она.

Участница из Зимбабве Зандили Мажита назвала фестиваль возможностью для молодежи из разных государств вместе искать решения общих проблем.

«Это пространство и возможность встретиться и сотрудничать с молодыми людьми, которые мыслят так же, находить решения наших разных проблем и работать над ними вместе, потому что мы все одного возраста и, по сути, мы все — один народ, независимо от того, откуда мы приехали», — сказала она.

Представительница Кении Хейзел Мари рассказала, что уже участвовала в подобных мероприятиях и вновь приехала ради международного общения и совместных инициатив.

«Это платформа, которая помогает молодежи двигаться вперед — будь то в экономическом плане, через проекты для бизнеса, и даже в плане отношений мы можем общаться. Мы все становимся друзьями, потому что, когда мы здесь, мы видим, что люди из разных стран не представляют собой то, что показывают в СМИ», — подчеркнула участница.

Участник из Марокко Абдуррахман сообщил 5-tv.ru, что его особенно интересуют российские разработки в сфере информационных технологий.

«Мы встретились с другими участниками в Москве, они были очень интересными, у них очень хорошие идеи, и мы очень рады работать над достижением общих целей. <…> Меня действительно интересует IT. Я думаю, что изучить российские технологии и то, чего Россия достигла в этой сфере, мне действительно интересно», — рассказал он.

В состав Аллеи культурного кода вошли яблони, черемуха и гортензии. После высадки деревьев для участников фестиваля подготовили концертную программу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.