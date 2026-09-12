Незаменимый помощник: чем полезен электронный дневник школьника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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За время работы сервиса им воспользовались почти два миллиарда раз.

Сервис «Электронный дневник школьника» на mos.ru 12 лет является одним из самых востребованных сервисов портала. Виртуальным дневником пользуются ученики, педагоги и заботливые родители.

Попасть в сервис можно через портал mos.ru, а также через платформу «Московская электронная школа» (МЭШ) и мобильные приложения «Дневник МЭШ», «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». За все время работы к «Электроному дневнику школьника» обратились уже почти два миллиарда раз.

Программа дает возможность полностью и безопасно контролировать учебный процесс. Школьники могут увидеть свои оценки, расписание уроков и контрольных работ. Там же ребята отслеживают свои домашние задания и готовятся к экзаменам. Каждый раздел «Электронного дневника» открывает учащимся новые возможности.

В разделе «Домашние задания» доступны подборки учебных материалов по нужной теме из библиотеки платформы «МЭШ». Среди них есть видеоуроки, тесты с автопроверкой, интерактивные приложения, пособия и рабочие тетради. Раздел «Экзамены» будет полезен выпускникам, чтобы результативно подготовиться к итоговым проверочным работам.

«Благодаря сервису „Электронный дневник“ вся нужная информация об образовательном процессе всегда под рукой у всей семьи. Своевременная подготовка к урокам и контрольным, доступ к обширной коллекции учебных материалов, общение с педагогами в специальном мессенджере — все это делает образование прозрачнее, продуктивнее и интереснее», — сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Родителям платформа поможет следить за успеваемостью, освоением детьми образовательной программы и другими важными аспектами школьной жизни. Еще в «Электронном дневнике» можно напрямую связаться с учителями в специальном мессенджере.

Узнать о том, как получить доступ к сервису и получить инструкции для входа можно на портале mos.ru.

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