«Я грохнулся»: Пресняков о том, как сломал руку во время прогулки в горах

Владимир Пресняков сломал руку во время прогулки в Сочи

Фото, видео: Петр Ковалев/ТАСС; 5-tv.ru

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Защитный шлем помог избежать более серьезных травм.

Певец Владимир Пресняков сломал руку во время прогулки в горах Сочи. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения «Русского радио».

По словам музыканта, на прогулку его позвал сын. Вместе они отправились на каменистую гору, где Пресняков не удержался и упал.

«Я грохнулся, если вы знаете, сломал руку. Это было в Сочи, (сын. — Прим. ред.) повел меня, говорит: „Давай на какую-то каменистую гору“. Я, естественно, там упал и сломал руку», — рассказал Пресняков.

Певец отметил, что каска помогла избежать более серьезных последствий после падения.

«Слава богу, что я был в каске», — подчеркнул музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Пресняков не считает, что ему необходимо снижать вес. Певец рассказал, что комфортно чувствует себя в своей форме, несмотря на то, что его супруга Наталья Подольская регулярно занимается спортом и следит за питанием.

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