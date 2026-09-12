Самолет Cessnа упал в огород частного дома в Татарстане
Фото: МЧС России
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Причина крушения устанавливается.
Легкомоторный самолет Cessna 172 упал в огороде частного дома в Татарстане. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По данным МЧС, в результате крушения погибли два человека — пилот и пассажир.
«В результате падения самолета в Сабинском районе погибли два человека… Поступило сообщение о падении самолета в селе Шемордан», — гласит публикация экстренного ведомства.
На земле разрушений, погибших и пострадавших нет. Причина крушения устанавливается.
Ранее 5-tv.ru писал, что в июне в Татарстане разбился самодельный легкомоторный планер, 57-летний пилот получил смертельные травмы. Крушение произошло недалеко от села Казанбаш Арского района.
Кроме того, ранее сверхлегкий самолет упал и разбился на аэродроме в поселке Сельцо Волосовского района в Ленинградской области. В результате происшествия погиб один человек.
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