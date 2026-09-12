Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Село освободили подразделения группировки войск «Центр».

Армия России установила контроль над населенным пунктом Веселое в Донецкой народной республике. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики», — гласит публикация военного ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойцы ВС РФ сжимают кольцо окружения в Харьковской области.

Кроме того, ранее в ночь на 12 сентября армия России с применением высокоточных средств поражения и беспилотников нанесла массированный удар по объекту транспортной инфраструктуры ВСУ, имевшему стратегическое значение.

Как отметили в Минобороны РФ, во время нанесения удара по целям противника было уничтожено несколько важных объектов в портах — все они обслуживали интересы ВСУ. Через одесский хаб боевики киевского режима получали значительную часть западного оружия и боеприпасов.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.

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