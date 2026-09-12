В Южно-Сахалинске 150 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки

Фото, видео: MAX/МЧС Сахалинской области; 5-tv.ru

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Площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров.

В Южно-Сахалинске пожарные спасли 150 человек из горящего многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в своем канале в мессенджере МАКС.

Возгорание произошло на кровле жилого дома на Тихоокеанской улице. Пламя быстро распространилось по зданию. Огнеборцы, прибывшие на место вызова, своевременно эвакуировали из горящей многоэтажки 150 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. В настоящее время огонь полностью потушен. В работе было задействовано 33 специалиста и 11 единиц техники. Площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров.

Сотрудники экстренных служб продолжают разбор конструкций. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Тюмени пожарные ликвидировали крупный пожар на крыше школы. Огонь охватил свыше 3,6 тысяч квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины случившегося также устанавливаются.

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