Более 700 юных музыкантов прошли через проект «Река талантов» за 20 лет

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Петербурге завершился очередной сезон проекта «Река талантов».

«Река талантов» течет в самом сердце Петербурга — между Мойкой и Невой — сразу через две его жемчужины — Николаевский и Алексеевский дворцы. В парадных залах и гостиных звучат самые разные инструменты — от рояля до контрабаса. В этом году здесь представлены 14 специальностей и 75 молодых исполнителей, почти как в оркестре. Но здесь учат выходить на первый план — солировать даже тех, кому обычно в оркестре отводят совсем другую роль.

«В нашей стране, да и за рубежом, туба как солирующий концертирующий инструмент — большая редкость. Благодаря Дому музыки у меня есть такая возможность показать себя», — отметил участник проекта «Река талантов» Артем Чиркин.

В каждом классе своя дисциплина, свой профессор и свое волнение.

«Я давно слежу за этим проектом, надеялась, что в один день меня тоже отберут. Я отправила запись и была очень рада узнать, что меня взяли», — поделилась участница проекта Анастасия Красикова.

«Река талантов» задумывалась художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки Сергеем Ролдугиным как настоящее музыкальное путешествие. Теплоход идет по великой русской реке, на каждой остановке — выступления молодых музыкантов. Теплохода нет, но маршрут остался — от города к городу, от оркестра к оркестру.

«Поначалу директора филармоний скептически относились — вы будете каких-то студентов нам в филармонический наш оркестр заслуженный… Теперь они в очередь стоят», — подчеркнул народный артист РФ Сергей Ролдугин.

А студенты эти, вернувшись домой, произносят слово, которое раньше было им не по чину — гастроли. Больше 700 молодых музыкантов прошли через «Реку талантов» за эти годы, половина из них выступила в филармониях Поволжья.

Двадцать сезонов — не просто юбилей. Это целое поколение. Когда стартовала первая «Река талантов», сегодняшние участники проекта еще только учились говорить, а некоторые даже не родились. А сегодня они здесь со своими мечтами и своим представлением о большой сцене.

Но до гастролей еще нужно дойти. Достойных отбирают за месяцы до мастер-классов. Профессора — те же, что учат в консерваториях обеих столиц, — приезжают сюда не разучивать программу. Их задача — услышать уже настоящего музыканта и настроить его перед встречей с требовательным слушателем.

«Мне очень ценно, чтобы человек воспринимал быстро то, что я говорю. Стабильность — это прекрасно, а стагнация — это плохо», — указал заслуженный артист РФ Александр Тростянский.

Однако порой, чтобы идти вперед, надо менять само направление. Вячеслав Филатов восемь лет играл на скрипке, прежде чем понял, что его инструмент звучит гораздо ниже и весит намного больше — это контрабас.

«Сейчас минут 15 сюда шли. Такое легкое кардио, хорошо. Но в целом удобно», — рассказал участник проекта «Река талантов» Вячеслав Филатов.

Занятия с виолончелистами проводит лично маэстро Сергей Ролдугин. Солисты Петербургского Дома музыки открыли в Николаевском дворце новый, уже 21-й сезон. В программе «Последняя роза лета» прозвучали сочинения гениев.

Лучшие музыканты этой «Реки талантов» в октябре и ноябре будут слышны уже далеко от Петербурга — в городах Поволжья. Для них начнется большая концертная жизнь.

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