Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Значительная часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину проходила через них.

В ночь на 12 сентября российские военные с помощью высокоточного оружия и БПЛА нанесли массированный удар по стратегически важному объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

В Минобороны РФ уточнили, что в ходе ночной атаки по целям противника были уничтожены объекты в портах, которые использовались в интересах ВСУ. Через них, как отметили в пресс-службе, киевские боевики получали большую часть зарубежного оружия и боеприпасов.

Прошлой ночью ВС РФ также нанесли серию групповых ударов по портам Украины. В результате были поражены три сухогруза с военным имуществом и безэкипажный катер. Помимо этого, российские бойцы уничтожили склады, где хранились, в том числе горюче-смазочные материалы, предназначавшиеся для украинских боевиков.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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