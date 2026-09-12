Силы ПВО России поразили 230 украинских БПЛА за ночь

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Дроны самолетного типа сбили над территориями Астраханской, Брянской и Волгоградской областей.

Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 230 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В период с 20:00 московскому времени 11 сентября до 8:00 12 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в военном ведомстве.

Дроны самолетного типа сбили над территориями Астраханской, Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее армия РФ поразила обеспечивающие боевиков металлургические предприятия Украины. В военном ведомстве уточнили, что удар был нанесен с помощью высокоточных поражающих средств воздушного, наземного и морского базирования, а также БПЛА.

В результате армия России поразила объекты в трех городах — в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

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