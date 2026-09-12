Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

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Киевский режим не дает гражданам ни свободы слова, ни свободы передвижения.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина является тоталитарным государством. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием RT.

«Украинское правительство — тоталитарное; там нет ни свободы слова, ни свободы передвижения; президент не был избран демократическим путем; власти запретили крупнейшую христианскую конфессию страны и сажают священников в тюрьму», — сказал корреспондент.

По словам журналиста, многие образованные британцы считают киевский режим станом «отважных борцов за свободу» и верят публикации проукраинских западных телеканалов, например, «Би-би-си» и NBC News. При этом никто из них не имеет ни малейшего представления о реальном положении дел в стране.

Ранее Карлсон заявил, что НАТО использует Украину для нанесения вреда России. По мнению корреспондента, прежние администрации США намеренно сближали Киев с Брюсселем, чтобы одновременно отдалить его от Москвы.

В отношении России же журналист, в прошлом взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, отзывался лишь положительно. По его словам, это самая красивая и удивительная страна из всех.

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