Российская артиллерия сорвала ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет САУ «Мста-С» поразил уничтожил пункт управления дронами противника.

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» выполняют боевые задачи по поддержке штурмовых подразделений на Добропольском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты САУ ведут огонь по командным пунктам и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также нарушают подвоз продовольствия и боеприпасов к переднему краю и препятствуют ротации личного состава противника.

Боевая работа проводится круглосуточно с замаскированных огневых позиций. Артиллеристы действуют совместно с расчетами разведывательных БПЛА, которые передают координаты обнаруженных целей для нанесения ударов.

В ходе выполнения задач были выявлены и уничтожены командный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА. Также, как уточнили в ведомстве, были нарушены логистические маршруты противника и сорвана ротация личного состава.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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