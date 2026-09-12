Умер ведущий конструктор советской лунной программы Владимир Бугров

Фото: Машков Юрий/ТАСС

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Инженер, работавший с Сергеем Королевым и создававший систему «Энергия-Буран», скончался на 94-м году жизни.

Владимир Бугров, ведущий конструктор пилотируемых ракетно-космических комплексов для экспедиции на Луну и советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС) «Энергия-Буран», умер в возрасте 93 лет. Об этом журналистам «Российской газеты» рассказала его жена.

После окончания Московского авиационного института (МАИ) Бугров шесть лет работал в Научно-производственном объединении имени (НПО) имени Лавочкина над крылатой ракетой «Буря». В 1961 году он пришел в Особое конструкторское бюро (ОКБ) № 1, которым руководил Сергей Королев. Там проектировалось все, что летало в космос в первые десятилетия космической эры, включая «Союз», используемый до сих пор.

В 1966 году Владимир Ефграфович вошел в первую группу гражданских космонавтов-испытателей, стоял у истоков идеи отряда космонавтов-инженеров: они должны были после полета возвращаться к конструированию новой техники, а не ждать следующего старта.

Бугров развенчивал миф о том, что СССР проиграл лунную гонку. Он напоминал, что в декабре 1959 года Совмин принял постановление «О развитии исследований по космическому пространству», где приоритетом была межпланетная пилотируемая программа, а не Луна. Лишь постановление от 3 августа 1964 года впервые определило лунное направление как приоритетное. Бугров подчеркивал, что Королев заботился о том, чтобы элементы лунного комплекса можно было применить в марсианской программе.

«С весами было плохо, иногда сидя за кульманом, Королев наступал мне на ногу и говорил: «Я из тебя выжму нужный вес», — вспоминал он.

В 1969 году, когда на старте обнаружилась негерметичность приборного отсека лунного корабля, Бугров вместе с начальником сборочного производства поднимался на 90-метровую высоту внутри головного обтекателя с альпинистским снаряжением. Когда министру доложили о результатах, тот попросил два списка — на премирование и на наказание. Первый представили, а второй «забыли»: многие товарищи Бугрова попадали в оба.

Бугров был убежден, что мир меняют инженеры, а не политики и экономисты. Он призывал вернуться к межпланетной программе, привлекая студентов. Он увлекался дельтапланеризмом, сам сконструировал дельтаплан «Вымпел-10», был чемпионом Москвы по прыжкам с шестом и подводной охоте, преподавал в школе горнолыжных инструкторов, хорошо рисовал — его портрет Королева украшает обложку книги «Марсианский проект С. П. Королева».

Бугрову исполнилось 93 года 18 января 2026 года. За несколько дней до этого он дал последнее интервью, посвященное Российской орбитальной станции и орбитальным комплексам.

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