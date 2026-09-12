Врач рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП под Архангельском

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На трассе М-8 «Холмогоры» столкнулись легковой автомобиль, автобус и грузовик, погибли 13 человек.

Врач рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП на трассе «М8 — Холмогоры» в Архангельской области. Он прошел обследование и получает лечение в областной детской больнице. Заместитель главврача оценил состояние ребенка как средней степени тяжести — он останется под наблюдением в отделении реанимации с целью динамического наблюдения.

«Осматривался реаниматологом, дежурным хирургом и врачом-травматологом. Состояние его ближе к средней тяжести. Выполнена компьютерная томография (КТ), в основном имеют место ушибы мягких тканей лица, вероятно, легкая черепно-мозговая травма. Ребенок будет проконсультирован дополнительно по телемедицине с Республиканской детской клинической больницей», — сообщил медик.

По словам губернатора региона Александра Цыбульского, пострадавшим в автокатастрофе оказывается все необходимая помощь: три человека находятся в областной больнице в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, остальных доставили в первую городскую и в детскую областную клиническую больницу.

«Сейчас врачами оказывается все необходимую помощь пациентам. Одна пациентка прямо сейчас находится на операционном столе, ей проводится экстренная операция. Поэтому мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаем выздоровления и здоровья тем, кто сейчас находится в больнице», — сказал Цыбульский.

Губернатор назвал аварию страшной трагедией — таких, возможно, еще не было в истории Архангельской области. Специальным указом он объявил 12 сентября днем траура по погибшим. В регионе будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. Цыбульский пообещал оказать поддержать семьи погибших и пострадавших, к ним уже направлены психологи.

ДТП произошло вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» на границе Холмогорского и Приморского округов. Пассажирский микроавтобус, выполнявший обгон легкового автомобиля, столкнулся со встречным лесовозом. Погибли 13 человек, в том числе дети, травмы получили восемь человек. К ликвидации последствий аварии привлекли 39 человек и 15 единиц техники. Прокуратура и Ространснадзор организовали проверки, Следственный комитет (СК) РФ возбудил два уголовных дела.

Ранее 5-tv.ru писал о смертельном ДТП с возгоранием в Амурской области. На 41-м километре дороги Благовещенск — Гомелевка водитель Nissan Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corona Premio. После удара Infiniti загорелся. Четыре человека погибли на месте, двух пассажиров Toyota доставили в больницу, но спасти их не удалось.

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