«Больше и приятней»: Такер Карлсон считает Москву намного лучше Нью-Йорка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такое впечатление сложилось у американского журналиста во время двух поездок в Россию в 2024 году.

Американский журналист Такер Карлсон сравнил Москву с Нью-Йорком после визитов в российскую столицу в феврале и декабре 2024 года. Своими наблюдениями он поделился в интервью телеканалу Russia Today.

«Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного лучше Нью-Йорка, бесконечно лучше. Гораздо больше и гораздо приятней», — сказал Карлсон.

Во время первой поездки журналист провел интервью с президентом России Владимиром Путиным. Второй раз он прибыл в страну для беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Карлсона, по прибытии он прежде всего увидел процветающий город. Журналист считает, что состояние Москвы свидетельствует о происходящих в мире изменениях.

«Этот факт говорит вам обо всем, говорит вам о том, куда движется мир», — подчеркнул он.

Карлсон также признался, что в США его критиковали за подобные высказывания, хотя сам журналист, по его словам, лишь делился собственными наблюдениями.