Роспотребнадзор разрабатывает тест-систему для выявления 30 видов ОРВИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новая версия позволит распознавать почти на треть больше возбудителей болезней, чем текущая.

Роспотребнадзор работает над новой тест-системой, способной выявлять до 30 видов острых респираторных вирусов. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова. В данный момент в России используется тест-система, которая распознает только 25 возбудителей.

«Сейчас коллеги готовят тест-систему, в которой будет „зашито“ почти 30 респираторных вирусов», — сказала Попова.

По ее словам, важно, чтобы система обнаруживала не только вирусы, но и бактерии. Эту задачу, как отметила глава ведомства, специалисты сейчас решают — комплексный подход позволяет проверить сразу широкий спектр возбудителей.

Попова также сообщила, что Роспотребнадзор разрабатывает тесты, дающие результат уже через час. Она подчеркнула, что ведомству важно иметь средства диагностики для всех особо опасных и опасных инфекций, которые проявляются в мире, поэтому в стране создана специальная система мониторинга ситуации за рубежом.

Ранее в интервью 5-tv.ru иммунолог Олеся Иванова рассказала, какие способы укрепления иммунитета действительно работают. По ее словам, аптечные препараты для повышения иммунитета часто оказываются пустышками — результатов серьезных исследований их эффективности нет, а у некоторых есть побочные эффекты.

Эксперт отметила, что дети, посещающие коллективы в школе и на кружках, активнее нарабатывают клетки памяти и реже болеют во взрослом возрасте. Среди работающих мер профилактики она выделила средиземноморскую диету, поддержание уровня витамина D и железа, а также физическую активность.

Иммунолог подчеркнула, что лучше потратить деньги на свежие фрукты и овощи, чем на разрекламированные средства. Главное — сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.