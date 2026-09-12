Путин отметил роль ветеранов СВО в развитии паралимпийского движения

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Премию «Герои Отчизны — Герои спорта» вручают участникам соревнований разных уровней.

Президент России Владимир Путин обратился к лауреатам, организаторам и гостям церемонии вручения премии «Герои Отчизны — Герои спорта». В опубликованной 11 сентября приветственной телеграмме он отметил вклад ветеранов специальной военной операции в отечественное паралимпийское движение. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Эта награда присуждается ветеранам специальной военной операции, которые с честью выполнили свой долг перед Родиной, а в мирное время благодаря своей стойкости и силе духа преодолели непростые испытания, добились высоких результатов на всероссийских, межрегиональных соревнованиях, своим примером вдохновили товарищей, внесли значимый вклад в развитие отечественного паралимпийского движения», — говорится в послании.

Глава государства также подчеркнул работу Паралимпийского комитета России. Реализуемые организацией проекты помогают участникам СВО раскрывать свои способности в спорте и общественной деятельности.

Путин поздравил ветеранов, ставших лауреатами премии, и пожелал им новых успехов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане планируют создать Дом ветеранов специальной военной операции. Идею открытия центра временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин представил президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле.

Центр планируют разместить в отдельном здании в Махачкале. Там ветераны СВО и их семьи смогут получать комплексную помощь, включая поддержку по различным социальным вопросам.

Во время встречи Владимир Путин отметил вклад жителей Дагестана в проведение специальной военной операции и подчеркнул необходимость дальнейшего развития системы поддержки бойцов и их семей. По словам Щукина, в республике также реализуются программы помощи участникам СВО, в том числе по предоставлению земельных участков.

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