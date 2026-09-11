Путин: РФ не раз призывала Европу сохранить сложившиеся отношения в энергетике

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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По мнению президента, ошибки европейцев приведут к еще большему росту цен на газ.

Россия неоднократно предлагала Европе сохранить сложившиеся отношения в энергетической сфере, но безрезультатно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. По словам российского лидера, Москва поставляла газ по цене 150–180 долларов, однако европейские партнеры говорили, что «и это дорого».

«Но сколько раз мы с ними (западными странами — ред.) говорили о необходимости сохранения сложившихся между нами отношений в энергетике», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия продает энергоресурсы по рыночным ценам. При этом он отметил, что ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту стоимости газа для европейских потребителей.

Путин уже высказывался о ситуации на энергетическом рынке. Он указывал, что отказ Европы от российского газа и переход на более дорогое топливо из других источников ударил по промышленности и домохозяйствам. По мнению президента, европейские политики действуют в интересах третьих стран, а не собственных граждан. Сегодня, по его словам, ошибки европейцев ведут к еще большему росту цен на газ.

«Они думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам, а завтра — посмотрим, что будет. Ну, так это приведет к тому, что там будет не тысяча, а полторы тысячи (стоимость поставки газа — Прим. ред.). Это… еще одна ошибка», — заявил Путин в беседе с журналистами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европу может ожидать сложная зима из-за подорожания энергоносителей и недостаточной подготовки к росту спроса. Запасы газа в хранилищах находятся на минимальном уровне с 2009 года.

Восстановление запасов осложняется ситуацией на Ближнем Востоке. Европе приходится конкурировать за поставки сжиженного газа и поддерживать высокие цены. Наиболее сложная ситуация складывается в Германии, где хранилища заполнены чуть более чем наполовину. Растут и цены на дизель, что усиливает инфляционные риски и может повлиять на решения центральных банков.

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