Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

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По словам президента, западные элиты уверовали в свою безнаказанность, но их ошибки продолжают накапливаться.

Участие России в «Большой восьмерке» не было полноценным членством — такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на заседании Делового совета БРИКС в Нью-Дели. По словам главы государства, после распада Советского Союза западные глобалисты почувствовали, что им позволено все. Президент отметил, что допущенные ими ошибки продолжают накапливаться, словно снежный ком.

Российский лидер заявил, что за последние пять лет страны БРИКС произвели более 40% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как на долю «большой семерки» пришлось лишь около 29%. Он также отметил, что ему не совсем ясно, почему группу стран сейчас называют «Большой семеркой».

Еще в марте 2024 года в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» Путин говорил о стремлении западных элит заморозить несправедливое устройство международных дел.

«Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — подчеркивал Путин.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в 2025 году бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что корни нынешнего противостояния уходят в 1990-е. Тогда Запад рассчитывал включить российскую экономику в мировую по правилам «Вашингтонского консенсуса» и получить доступ к природным богатствам страны. Однако приход Путина нарушил эти планы, что, как считает Орбан, вызвало у западных капиталистов стремление к личной мести.

Сам российский президент неоднократно указывал, что западная модель, основанная на исключительности и либерально-глобалистском мессианстве, ведет к системному кризису. По его словам, рано или поздно Западу придется это осознать, поскольку его прежние достижения всегда опирались на прагматичный, пусть иногда и циничный, но рациональный расчет.

Ране, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что после госпереворота в Киеве в 2014 году Запад поставил целью втянуть Украину в НАТО. По его словам, европейские элиты пугают население мнимой российской угрозой. Президент подчеркнул, что Россия не угрожает и не собирается угрожать странам Европы.

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