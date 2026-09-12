Белый дом подтвердил, что РФ приглашена на встречу G20 в США по энергетике

Фото: www.globallookpress.com/Chen Wei

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Министерское совещание пройдет 14–16 сентября.

Представитель России примет участие во встрече министров энергетики стран «Большой двадцатки» (G20), которая пройдет в Хьюстоне в штате Техас на следующей неделе. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Белого дома.

«Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Совещание министров энергетики G20 запланировано на 14–16 сентября. США в 2026 году председательствуют в объединении.

Ранее российская делегация участвовала в других мероприятиях «двадцатки». Министр финансов РФ Антон Силуанов присутствовал на встрече G20 в Ашвилле 31 августа — 1 сентября. Кроме того, представители России приняли участие в совещании по инновациям в Роли-Дареме, которое прошло 1–2 сентября. Визит Силуанова на саммит в США стал первым с 2022 года.

Завершающим мероприятием председательства США станет саммит лидеров стран G20. Он состоится 14–15 декабря в Дорале в окрестностях Майами в штате Флорида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что визит российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами мог бы принести пользу.

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