Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Актриса растит двоих сыновей и дочь вместе с капитаном команды КВН «СТЭПиКо» Александром Коптелем.

Актриса Comedy Woman Наталия Медведева призналась, что не планировала становиться многодетной матерью. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу «Ой, мамочки».

Сейчас артистка воспитывает двух сыновей и дочь, однако, по ее словам, вторую беременность она не планировала, поскольку первые роды и восстановление после них дались ей непросто. В случае с третьим ребенком беременность также стала неожиданностью, но супруги приняли ситуацию с радостью.

«Мы просто залетели! И с третьим тоже залетели. <…> И узнали, все классно. Я со слезами счастливыми на глазах. <…> Ну а куда денешься? У нас такие понятия с мужем: то есть мы какие-то аборты, вот это все не про нас. Если так получилось, значит, так и должно быть», — поделилась актриса.

При этом Медведева отметила, что на четвертого ребенка она точно не решится.

В разговоре с ведущими артистка также вспомнила участие в реалити-шоу, куда отправилась вскоре после рождения дочери Луизы. По словам Медведевой, тогда она пыталась восстановить форму после третьих родов, а процесс оказался непростым.

Наталия Медведева состоит в браке с капитаном команды КВН «СТЭПиКо» Александром Коптелем. Пара официально оформила отношения в 2012 году. Их старший сын Илья родился в 2015 году, второй сын Тимофей появился спустя три года, а дочь Луиза — в 2022 году.

Актриса отмечала, что долго мечтала о дочери. После рождения сыновей появление Луизы стало для нее особенно важным событием. При выборе имен для детей Медведева и ее супруг обращались к специалисту, который помог подобрать варианты с учетом родословной и сочетания имен с отчествами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Натали Портман стала многодетной матерью. Она родила третьего ребенка от французского музыканта и продюсера Танги Дестабля. Пол и имя малыша пока не раскрываются. У Портман уже есть 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия.

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