В результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждены кровля и купола православного храма
Фото: Telegram/Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска/kravchenko_glava_nvrsk
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Иконы и внутреннее убранство почти не затронуты.
В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Новороссийск серьезные повреждения получили кровля и купола храма святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
По его словам, удар пришелся не только по гражданской инфраструктуре, но и по православной святыне. Серьезно пострадали купола и кровля центральной части, частично повреждено остекление, стены и алтарная часть получили точечные повреждения. При этом иконы и внутреннее убранство практически не пострадали.
Уже 10 сентября подрядчики приступят к восстановительным работам — демонтируют поврежденный купол и расчистят территорию. Витражные окна временно закроют пленкой, новые стеклопакеты заказаны.
Всего в результате атаки в Новороссийске повреждены три предприятия, два детских сада, поликлиника и школа, а также водопровод и троллейбусная сеть. Погибли четыре человека, 17 пострадали, четверо в тяжелом состоянии. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В городе объявлен траур. Губернатор Краснодарского края назвал этот удар одним из самых масштабных.
В то время как российские войска наносят удары по военным объектам, ВСУ целенаправленно атакуют жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.
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