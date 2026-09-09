Из-за усов и когтей? Почему в Петербурге и области пропадают коты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Хозяева питомцев уверены: их любимцев похитили ради колдовства.

В Петербурге и Ленобласти целая череда таинственных исчезновений домашних кошек. Причем, пропадают не только породистые, но и самые обычные. За последний месяц такие случаи произошли в разных районах.

В то же самое время в интернете резко вырсоло число объявлений о продаже кошачьих усов и когтей. Неужели за животными действительно кто-то охотится? Разбиралась корресспондент «Известий» Юлия Майданова.

— В два часа ночи мы уже не могли его найти. До пяти мы его искали, я выходила сюда, кричала: «Шарли, Шарли, мальчик, вернись!» Обычно он возвращался моментально, прибегал на голос и тут же несся.

Для нее это волшебный кот. Но для кого-то, вероятно, он волшебный в прямом смысле слова. Питомец Елены пропал. Женщина полагает, его могли украсть, чтобы колдовать.

«На рыжих котов бизнесмены делают заговоры: когти, усы, шерсть кладут в кошельки себе для привлечения денег, потому что рыжий кот считается золотом. На рыжих котов делают привороты и любовную магию. Это надо мракобесом быть, какое-то Средневековье, чтобы в это верить», — говорит хозяйка пропавшего кота Елена Гаврилова.

Елена не подумала бы, что котов могут воровать для магических обрядов, если бы они не пропадали в таком количестве. В этом же районе исчезли еще три рыжих кота. Похожие истории всплывают в Петербурге и Москве.

Пропажи нередко ищут на сайтах объявлений — так поступила и Елена. Увидела там то, что и ожидала.

В интернете полно объявлений о продаже кошачьих вибриссов. Кто-то продает за несколько сотен рублей, есть предложение за 45 тысяч. Продавец заверяет, что усы магические — защищают от злых сил и открывают двери к успеху.

Журналисты созвонились с автором такого объявления.

— Это магические усы, да?

— Конечно.

— А что можно с ними делать?

— Он в кошелек ложится. У меня есть заговор на этот ус: вы его кладете в кошелек, и он деньги притягивает.

— А привороты можно делать на эти усы?

— Таким не увлекалась.

— Мне надо мужчину приворожить, помогут мне эти усы?

— Ну, если вы знаете какие-то привороты, можете попробовать сами.

Что делают с животными авторы этих публикаций, чтобы заполучить усы или когти — вот главный вопрос. Вибриссы нужны животным не для того, чтобы мило выглядеть. Это орган ориентации в пространстве. Их нельзя обрезать, а тем более вырывать.

«Кошка, потерявшая все вибриссы, например, во время пожара или еще что-то, она временно теряет ориентиры. То есть это животное становится очень и очень уязвимо. То же самое с когтями. Это действительно орган достаточно чувствительный, и даже на данный момент существует в ветеринарии запрет на такую операцию, как раньше она называлась „мягкие лапки“, когда удалялись первые когтевые фаланги кошкам для того, чтобы они не портили мебель. Поэтому это запрещено на государственном уровне уже», — сказала владелец частной ветеринарной клиники, ветеринарный врач Вероника Гиль.

Журналисты решили отправиться на встречу с продавцом кошачьих усов за 45 тысяч рублей и спросить, как он их получил. Девушка заверяет, что магический артефакт принадлежит ее коту, что никого не убивала. Продавец предоставила фото питомца. Кстати, он удивительно похож на других пропавших котов, но как докажешь?

— Доказательной базы нет. Наверное, только если какому-то экстрасенсу нести или шаману. Наверное, только в силу веры.

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