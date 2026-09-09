Сокровища XV века: археологи нашли в Коломне более 2600 серебряных монет

Фото: gukn.mosreg.ru

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Владелец клада мог стать жертвой эпидемии чумы, которая в 1425–1427 годах охватила города Руси.

Археологи обнаружили в историческом центре Коломны более 2600 серебряных монет, отчеканенных в первые десятилетия XV века. Уникальность находки заключается не только в ее размере, но и в большом количестве ранее неизвестных разновидностей коломенских денег. Об этом сообщили в Институте археологии РАН.

Клад нашли во время спасательных раскопок, которые проводила Подмосковная экспедиция Института археологии РАН под руководством Аси Энговатовой. Серебро хранилось в небольшом керамическом кувшине с ангобовой росписью, спрятанном в неглубокой яме на территории городского посада недалеко от кремля.

Всего исследователи насчитали более 2600 монет основного денежного номинала того времени. По оценке специалистов, это крупнейший сохранившийся в полном составе монетный комплекс первой половины XV века, доступный для изучения.

Основу клада составляют деньги времен правления великих князей московских Василия I Дмитриевича и его сына Василия II Васильевича Темного. При этом в составе находки почти отсутствуют монеты удельных князей. Такая особенность, вероятно, связана с положением Коломны, которая в XIV–XV веках была вторым по значимости после Москвы городом княжества и находилась во владении великого князя.

Особый интерес представляют монеты, отчеканенные непосредственно в Коломне в последние годы правления Василия I. На них изображена летящая птица. Подобные деньги редко встречаются за пределами региона, а среди найденных экземпляров уже обнаружены монеты, которых прежде не было даже в коллекциях крупнейших российских музеев.

Первоначальное изучение показало, что более 350 монет относятся к ранее неизвестным разновидностям коломенской чеканки. Большое количество местных денег, изготовленных с использованием десятков пар штемпелей, позволит ученым проследить последовательность их выпуска на протяжении как минимум полутора десятилетий.

Размер денежной суммы указывает на состоятельность владельца клада. Им мог быть высокопоставленный служилый человек, чиновник или успешный торговец. Наиболее поздние монеты относятся ко второй половине 1420-х годов, поэтому именно этим периодом специалисты датируют сокрытие клада. Исследователи допускают, что его владелец мог стать жертвой эпидемии чумы, которая в 1425–1427 годах охватила города Руси.

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