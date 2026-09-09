«Завербовать и обмануть»: чем опасны сайты знакомств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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IT-эксперт предупредил о вербовщиках в дейтинг-сервисах

Огромной популярностью сайты и приложения для знакомств пользуются не только у ищущих свою любовь, но и у мошенников. В беседе с Life.ru эксперт в области IT и кибербезопасности, председатель комиссии в Институте Развития Интернета, генеральный директор одноименной лаборатории Артем Геллер рассказал, как вычислить вербовщиков и не стать их жертвой.

Ярким признаков того, что вас пытаются посадить на крючок, является просьба о переходе в другой мессенджер. Собеседник мотивирует это удобством и бесперебойной работой стороннего сервиса. В числе остальных маркеров возможного обмана — выраженная и чрезмерная открытость в общении и желание доказать свое расположение с помощью огромного количества присылаемых медиаматериалов.

Одним из главных правил безопасности Геллер назвал «не спешить делиться личными данными, фото и видео». Ведь чем больше вербовщик будет знать о вас — тем сильнее он сможет шантажировать и заниматься вымогательством.

«Самый простой способ (обезопасить себя — Прим. ред.) — заведомо считать, что каждый человек, с которым ты общаешься и выходишь за какие-то привычные рамки, возможно, мошенник», — заявил эксперт.

Стоит понимать, что информация в профиле в дейтинг-сервисах не проходила проверку и не может быть на 100% правдой. Именно поэтому важно всегда оставаться начеку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России стартовал проект для защиты подростков от вербовщиков в сети. О нем рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Омск.

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