Чернышенко: более трех тысяч граждан Вьетнама ежегодно обучаются в вузах России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Одно из самых популярных направлений — инженерное.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках российско-вьетнамского научно-технологического форума заявил, что в российских вузах обучается более трех тысяч студентов из Вьетнама каждый год.

Он добавил, что одним из популярных направлений является инженерное образование.

«Важным направлением сотрудничества остается подготовка вьетнамских граждан в российских университетах. Ежегодно у нас обучаются более трех тысяч человек. Многие российские вузы готовят инженерные кадры для вьетнамской экономики», — рассказал политик.

Также Чернышенко отметил, что Вьетнам — надежный союзник России. Страны связывают взаимопомощь и традиции дружбы. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

«2026-й год объявлен годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования», — добавил политик.

В этом году уже были проведены десятки мероприятий, направленных на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество России и Вьетнама. В их число входят образовательный форум «Россия-Вьетнам. 75 лет сотрудничества» и третий форум ректоров российских и вьетнамских университетов. Проходящий сейчас российско-вьетнамский научно-технологический форум направлен на усиление сотрудничества в сфере науки и образования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вьетнам рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до пяти миллионов долларов.

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