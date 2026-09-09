Большой брат следит за тобой: телевизоры заподозрили в шпионаже за зрителями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Какую информацию о пользователях собираю умные гаджеты?

Смарт-телевизоры LG оказались в центре обсуждения после расследования специалистов по кибербезопасности. Исследователи заявили, что устройства могут следить за пользователями. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным экспертов, телевизоры могут собирать информацию о действиях зрителей с помощью технологий автоматического распознавания контента (ACR) и других встроенных функций.

Проверку провели авторы YouTube-канала Gamers Nexus совместно с проектом Level1Techs и экспертами по безопасности. Они отметили, что технология ACR позволяет устройствам распознавать изображения и звук, сравнивая их с базой данных медиаконтента.

Благодаря этому производители могут получать сведения о том, какие передачи, фильмы или другие материалы смотрят владельцы телевизоров.

Исследователи также обратили внимание на работу голосового управления. По их словам, после активации команды распознавания телевизор может некоторое время продолжать обработку звука.

Кроме того, специалисты заявили, что устройства способны взаимодействовать с другими гаджетами в домашней сети.

В Gamers Nexus считают, что объем собираемой информации слишком велик и пользователи не всегда понимают, на какие условия соглашаются при настройке устройства.

По мнению экспертов, многостраничные соглашения о конфиденциальности делают процесс осознанного выбора сложным.

В LG отвергли обвинения в скрытой записи разговоров. Представители компании заявили, что телевизоры обрабатывают голосовые данные только при активации соответствующих функций пользователем — например, при удержании кнопки голосового управления или использовании специальной команды пробуждения.

Компания также уточнила, что функция автоматического распознавания контента является дополнительной возможностью и используется только при согласии пользователя.

При отказе от соответствующих настроек данные не должны применяться для рекламных целей.

Спор вокруг LG стал частью дискуссии о конфиденциальности в сфере умных устройств. Современные телевизоры, колонки и другие гаджеты все чаще подключаются к интернету и используют данные пользователей для персонализации сервисов и рекламы.

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