Стучать или не стучать? Как открыть газировку без фонтана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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После падения или встряски есть более эффективный способ открыть напиток.

Многие перед открытием банки с газировкой после падения или встряски стараются постучать по ее корпусу. Считается, что такой прием помогает избежать «взрыва» пены. Однако ученые отмечают: этот способ не имеет надежного подтверждения и в некоторых случаях может оказаться бесполезным. Об этом сообщило издание Live Science.

Почему газировка пенится после встряски

Газированные напитки производят, насыщая жидкость углекислым газом под высоким давлением. Пока банка закрыта, газ остается растворенным внутри жидкости. Но после встряски ситуация меняется.

Во время движения банки внутри напитка возникают волны давления, которые способствуют появлению множества мелких пузырьков. Они формируются вокруг так называемых центров зарождения — микроскопических неровностей, частиц или других участков, где углекислому газу проще выйти из раствора.

Когда банку открывают, давление резко падает. В этот момент растворенный газ начинает активно покидать жидкость, пузырьки быстро увеличиваются в размерах и выталкивают напиток наружу. Именно поэтому после сильной встряски обычное открытие банки может закончиться потоком пены.

Может ли помочь постукивание по банке

У этого популярного совета есть научное объяснение. Легкие удары по корпусу теоретически могут отделить часть пузырьков, которые прилипли к внутренним стенкам банки. Если они поднимутся в верхнюю часть емкости до открытия, вероятность бурного вспенивания может снизиться.

Однако слишком сильное постукивание способно дать обратный эффект. Удары создают дополнительные колебания внутри жидкости и могут ускорить образование новых пузырьков. Поэтому однозначно утверждать, что этот прием работает всегда, нельзя.

Что показали эксперименты

В 2019 году ученые проверили эффективность постукивания на более чем тысяче банок пива. Емкости разделили на несколько групп: одни встряхивали и затем постукивали, другие только встряхивали, третьи подвергали только постукиванию, а четвертые оставляли без воздействия.

После открытия исследователи не обнаружили заметной разницы в количестве потерянного напитка между банками, по которым стучали, и теми, которые не подвергались такому воздействию.

Хотя эксперимент проводили с пивом, а не с газировкой, результаты показали, что считать постукивание надежным способом защиты от пены нельзя.

Пищевой химик Университета Ратгерса Кит Ям отмечал, что газировка и пиво отличаются по составу и особенностям образования пены. Однако доказательств того, что постукивание гарантированно помогает именно с газированными напитками, пока нет.

Что действительно помогает открыть банку без фонтана

Самый надежный способ — дать напитку время успокоиться. После падения или сильной встряски лучше поставить банку вертикально и подождать несколько минут. За это время часть пузырьков растворится обратно в жидкости, а часть поднимется в верхнюю часть емкости.

Еще один вариант — охладить напиток. В холодной жидкости углекислый газ растворяется лучше, поэтому вероятность активного вспенивания снижается.

Если ждать не хочется, можно открывать банку постепенно. Медленное снижение давления позволяет газу выходить равномерно и уменьшает риск резкого выброса пены. При переливании напитка в стакан работает тот же принцип: чем аккуратнее наливать газировку, тем меньше образуется пузырьков и пены.

Таким образом, постукивание по банке не является гарантированным способом избежать «газированного фонтана». Самые надежные методы — не встряхивать напиток, дать ему постоять после падения и открывать емкость постепенно.

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