«Недружественные действия»: Россия закрыла избирательный участок в Бонне

Фото: www.globallookpress.com/Lea Albert

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Решение — зеркальный ответ на действия немецкого правительства.

Российский избирательный участок в городе Бонн ликвидирован из-за недружественных действий немецких властей. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев.

«Из перечня избирательных участков в предлагаемом проекте исключен участок № 8322. Образованный ранее в городе Бонн Федеративной Республики Германия данный участок ликвидирован в связи с недружественными действиями правительства ФРГ», — говорится в сообщении Андреева.

Известно, что на предстоящих выборах в Госдуму россияне смогут проголосовать за рубежом на 33 избирательных участках в 152 государствах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о том, что «высокие усилия наших недругов будут направлены на проведение экстремистских акций по дискредитации России и ее руководства». Также она призвала граждан проявить бдительность и не поддаваться на провокации.

Ранее дипломат заявляла о тщательно спланированных санкциях Германии против нашей страны. В то же время перед выборами в ФРГ неуклонно падает рейтинг русофобских партий.

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